Caci Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse zeigt, dass die Caci-Aktie derzeit 324,14 USD beträgt, was +0,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Neutral". Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +0,95 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Caci in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren, während in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 19,79, was 63 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 53. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut" auf Grundlage des KGV.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Caci-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Caci-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.