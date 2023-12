Cachet Pharmaceutical Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Cachet Pharmaceutical bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,08 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,78 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 67,26 eine ähnliche Tendenz, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cachet Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,4 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,21 CNH liegt, was einer Abweichung von -1,32 Prozent entspricht. Ähnlich zeigt sich der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cachet Pharmaceutical 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister" als neutral eingestuft wird.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Cachet Pharmaceutical in den verschiedenen Kategorien wie Dividende, RSI, technische Analyse und fundamentaler Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.