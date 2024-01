Cachet Pharmaceutical Aktie: Keine Angst!

Die Anleger-Stimmung bei Cachet Pharmaceutical ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Cachet Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,08 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,33 Prozent im Branchenvergleich. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,55 Prozent im letzten Jahr, und Cachet Pharmaceutical lag 6,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cachet Pharmaceutical beträgt 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cachet Pharmaceutical aktuell bei 14,4 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 14,66 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +1,81 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht einer Differenz von +0,34 Prozent, was insgesamt zu einem "Neutral"-Signal führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Anleger-Stimmung, des Branchenvergleichs, der fundamentalen Kennzahlen und der technischen Analyse für Cachet Pharmaceutical.