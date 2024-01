Cachet Pharmaceutical Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Cachet Pharmaceutical: Aktie erhält "Neutral"-Bewertung

Die Aktie von Cachet Pharmaceutical weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,49 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Gesundheitsdienstleister-Branche weist hierbei einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cachet Pharmaceutical liegt bei 45,83, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 67, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der Gesundheitsdienstleister-Branche zeigt Cachet Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,08 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,61 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Cachet Pharmaceutical um 6,18 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Cachet Pharmaceutical eine Dividendenrendite von 2,08 Prozent auf, was nur leicht über dem Mittelwert (1,68) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Cachet Pharmaceutical in verschiedenen Bereichen neutral bewertet wird, sowohl auf fundamentaler Basis als auch in Bezug auf die Performance im Branchen- und Sektorvergleich sowie die Dividendenpolitik.