Cachet Pharmaceutical Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Dividendenrendite von Cachet Pharmaceutical beträgt 2,08 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,77 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cachet Pharmaceutical liegt bei 14, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) der Gesundheitsdienstleister-Branche liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Hinsichtlich der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Cachet Pharmaceutical. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Cachet Pharmaceutical mit -8,08 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Gesundheitsdienstleister-Branche in den letzten 12 Monaten (-6,8 Prozent) liegt das Unternehmen mit 1,28 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.