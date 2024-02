Cabral Gold Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Das Anleger-Sentiment und der Relative Strength Index (RSI) wurden in den letzten Tagen als wichtige Indikatoren für die Bewertung der Cabral Gold-Aktie herangezogen. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten mehrheitlich positive Meinungen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führte.

Der RSI der letzten 7 Tage zeigt einen aktuellen Wert von 33, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Tage ergibt mit einem Wert von 52 ein neutrales Rating. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von 0,14 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,175 CAD liegt, was einer Differenz von +25 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie somit eine positive Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 0,18 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-2,78 Prozent) liegt und zu einem neutralen Rating führt.

Die Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Anleger-Sentiment insgesamt positiv ist, während der RSI und die technische Analyse auf ein neutrales Rating hindeuten. Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben ebenfalls zu einer neutralen Bewertung geführt.