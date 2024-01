Cabot Oil, Gas Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Coterra Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,08 Prozent erzielt, was 4,83 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 20,25 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Coterra Energy mit 2,75 Prozent jedoch unter dem Branchendurchschnitt von 28,27 Prozent. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Coterra Energy wird mit 54,67 eingestuft, was auf ein "Neutral" hindeutet. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 58,23 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen auch negative Themen diskutiert wurden. Die Analyse ergab 4 positive und keine negativen Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Coterra Energy-Aktie aufgrund ihrer Performance und der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung.