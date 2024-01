Cabot Oil, Gas Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Coterra Energy derzeit bei 26,17 USD liegt, während der Aktienkurs bei 25,69 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -1,83 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 26,44 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sichtweise einen Abstand von -2,84 Prozent hat und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Coterra Energy mit einer Rendite von 25,08 Prozent um mehr als 5 Prozent darüber. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 20,14 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Coterra Energy mit 4,94 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Coterra Energy von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 6 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Coterra Energy vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 29,36 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 14,3 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Coterra Energy besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Coterra Energy basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.