Cabot Oil, Gas Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Dividende von Coterra Energy liegt mit einer Rendite von 2,75 Prozent 25,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Coterra Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,11 auf, was 69 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Coterra Energy derzeit bei 26,24 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 25,18 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -4,04 Prozent entspricht. Der GD50, der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, liegt bei 26,08 USD, was einer Differenz von -3,45 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung für Coterra Energy.

Der Relative Strength Index (RSI) der Coterra Energy-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 51,12 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Coterra Energy.

