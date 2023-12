Cabot Oil, Gas Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Coterra Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ist der Aktienkurs jedoch um -0,87 Prozent unterdurchschnittlich gestiegen. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt die Rendite von Coterra Energy um 0,87 Prozent niedriger. Daher erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Coterra Energy aktuell bei 2, was einer negativen Differenz von -20,77 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wurde das Unternehmen von den Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Coterra Energy festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Coterra Energy-Aktie veröffentlicht. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 29,36 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 14,84 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Coterra Energy somit eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt wird Coterra Energy für diesen Punkt der Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet.