Cabot Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Dividendenrendite der Aktie von Cabot liegt derzeit bei 2,34 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienindustrie einen geringeren Ertrag von 8257,9 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Cabot derzeit bei 79,91 USD, was einer Differenz von +10,33 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt +11,73 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialiensektor liegt die Rendite von Cabot bei 5,92 Prozent, was etwas unter der Durchschnittsrendite der Chemikalienbranche von 6,33 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Cabot beträgt 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 93 eine unterbewertete Position des Unternehmens zeigt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Aktie von Cabot, mit positiven technischen Aspekten und einer unterbewerteten fundamentalen Position.