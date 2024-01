Cabot Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

In den letzten vier Wochen konnten bei Cabot wesentliche Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" geführt hat. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cabot daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cabot gesprochen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führte. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cabot im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalien eine Dividendenrendite von 2,34 % aus, was 8340,05 Prozentpunkte weniger als der im Mittel üblichen Wert von 8342,38 % ist. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der Cabot-RSI bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Cabot kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Cabot jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cabot-Analyse.

Cabot: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...