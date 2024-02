Cabot Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Diskussionen rund um Cabot auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Laut den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Auch die angesprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Dadurch wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Die Aktie von Cabot wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cabot in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Es wurde jedoch festgestellt, dass über Cabot deutlich mehr diskutiert wurde als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Cabot mit einer Rendite von 8,27 Prozent mehr als 792 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite von Cabot mit 792,16 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von Analysten wird die Cabot-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 94 USD, was einem Aufwärtspotential von 15,04 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Cabot eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.