Cabot Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der Cabot-RSI beträgt 32,21, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 30,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Cabot von 77,78 USD eine Entfernung von +8,74 Prozent vom GD200 (71,53 USD). Dies deutet aus charttechnischer Sicht auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 71,81 USD. Dies führt ebenfalls zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +8,31 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cabot-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat die Cabot-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,92 Prozent erzielt, was 0,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" beträgt 6,14 Prozent, und hierbei liegt Cabot aktuell 0,22 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Cabot wurden in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen geführt, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Cabot insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.