Cabot Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Cabot über einen längeren Zeitraum beobachtet werden können. Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cabot in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Cabot insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cabot vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 94 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 11,71 Prozent, folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. In Summe erhält Cabot für diesen Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Cabot liegt bei 2,34 Prozent, was aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 8273,88 liegt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cabot liegt bei einem Wert von 7, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 94,14) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Cabot damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.