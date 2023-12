Cable One Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert zwischen 30 und 70 wird als neutral betrachtet. Der RSI von Cable One liegt bei 42,08, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,26 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Cable One war die Diskussion in den letzten zwei Wochen eher neutral. An einem Tag überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Cable One derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 637,65 USD, während der Kurs der Aktie bei 543,93 USD liegt, was einer Abweichung von -14,7 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 562,6 USD, was einer Abweichung von -3,32 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Cable One ist im letzten Jahr durchschnittlich neutral, wobei 2 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzung vorliegen. Im letzten Monat gab es 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Empfehlung, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 885,75 USD, was eine Steigerung um 62,84 Prozent vom letzten Schlusskurs (543,93 USD) bedeuten würde. Insgesamt erhält die Cable One-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.