Cable One Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cable One betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 33,06 Punkte, was darauf hindeutet, dass Cable One weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cable One-Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 640,27 USD, während der letzte Schlusskurs bei 541,26 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich ein negativer Trend, da der letzte Schlusskurs von 570,35 USD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Cable One in den letzten Wochen kaum verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Cable One in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Cable One basierend auf diesen Analysen als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet.