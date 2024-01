Cabbeen Fashion Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cabbeen Fashion wurde kürzlich in den sozialen Medien diskutiert, ohne dass es zu besonders positiven oder negativen Ausschlägen kam. In den vergangenen Tagen wurde weder über positive noch negative Themen rund um das Unternehmen stark diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Cabbeen Fashion bei -5,02 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,55 Prozent, wobei Cabbeen Fashion mit 23,57 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cabbeen Fashion liegt derzeit bei 9,87 Euro, was 70 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 32. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels und einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Cabbeen Fashion-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung, während die Aktie in Bezug auf die Branchenperformance ein schlechtes Rating erhält. Die Unterbewertung auf Grundlage des KGV und die positive technische Analyse deuten jedoch auf Potenzial hin.