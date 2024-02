Cabbeen Fashion Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Cabbeen Fashion liegt der RSI bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen RSI von 50 für die Cabbeen Fashion, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Cabbeen Fashion kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cabbeen Fashion in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cabbeen Fashion beträgt das aktuelle KGV 9. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 30. Damit ist Cabbeen Fashion aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cabbeen Fashion von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.