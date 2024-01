Cabbeen Fashion Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Cabbeen Fashion-RSI zeigt sich eine Ausprägung von 52, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen abdeckt, beläuft sich auf 55,68 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Cabbeen Fashion.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Cabbeen Fashion in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,02 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 18,73 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Cabbeen Fashion eine Underperformance von -23,74 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,54 Prozent hatte, liegt Cabbeen Fashion mit einer Unterperformance von 8,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dadurch ergibt sich ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Cabbeen Fashion eine Ausschüttung von 1,25 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (6,15 %) eine niedrigere Bewertung bedeutet, da die Differenz 4,9 Prozentpunkte beträgt. Somit ergibt sich derzeit die Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung. Zuletzt stand die Aktie von Cabbeen Fashion im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cabbeen Fashion, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für Cabbeen Fashion.