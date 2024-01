Cabbeen Fashion Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das chinesische Modeunternehmen Cabbeen Fashion wird derzeit als unterbewertet angesehen, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", die ein KGV von 32,68 aufweisen, liegt die Aktie von Cabbeen Fashion um etwa 70 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser fundamentalen Ebene.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein neutrales Stimmungsbild der Marktteilnehmer gegenüber Cabbeen Fashion in den letzten Tagen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cabbeen Fashion daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Cabbeen Fashion-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 36,84 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,15 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Cabbeen Fashion im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,02 Prozent erzielt, was 6,49 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (11,69 Prozent) liegt Cabbeen Fashion aktuell 16,7 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt.