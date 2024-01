Cabbeen Fashion Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse der Cabbeen Fashion-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,83 HKD liegt, während der aktuelle Kurs 1 HKD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +20,48 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,86 HKD, was einer Distanz von +16,28 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cabbeen Fashion bei 9,87, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,79 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividende weist Cabbeen Fashion derzeit eine Rendite von 1,25 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,15 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende aufgrund einer Differenz von 4,9 Prozentpunkten.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cabbeen Fashion-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.