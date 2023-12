Cabbeen Fashion Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cabbeen Fashion diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Cabbeen Fashion bei 0,99 HKD liegt, was einer Entfernung von +19,28 Prozent vom GD200 (0,83 HKD) entspricht. Dies signalisiert eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,71 HKD, was einem Kursabstand von +39,44 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cabbeen Fashion-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 39, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt dieses Rating mit einem Wert von 30,95. Somit wird das Wertpapier insgesamt mit "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Cabbeen Fashion im letzten Jahr eine Rendite von -58,3 Prozent erzielt, was 68,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 24,5 Prozent, und Cabbeen Fashion liegt aktuell 82,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".