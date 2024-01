Cabbeen Fashion Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Dividendenrendite von Cabbeen Fashion liegt mit 1,25 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,17 %, was einer Differenz von 4,92 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag. In Bezug auf das Anleger-Sentiment erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da es weder besonders positive noch negative Entwicklungen in den sozialen Medien gab. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder positiv noch negativ mit Cabbeen Fashion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cabbeen Fashion-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,83 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,96 HKD liegt, was einer Abweichung von +15,66 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,78 HKD unter dem letzten Schlusskurs (+23,08 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cabbeen Fashion liegt sowohl auf 7- (52,38 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (42,86 Punkte) im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird Cabbeen Fashion daher auf Basis der Dividendenrendite, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.