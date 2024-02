Cabaletta Bio Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Cabaletta Bio beträgt 84,69, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als neutral betrachtet wird und eine "Neutral" Bewertung erhält.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Cabaletta Bio-Aktie sind 9 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher "Gut". Die Kursziele der Analysten ergaben einen Durchschnitt von 25,5 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 14,92 Prozent steigen könnte. Somit erhält die Aktie von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Cabaletta Bio in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führt und von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass Cabaletta Bio aktuell im neutralen Bereich der Anlegeraufmerksamkeit steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Cabaletta Bio-Aktie bei 15,88 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 22,19 USD liegt und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,97 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cabaletta Bio auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.