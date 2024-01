Cabaletta Bio Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Im letzten Jahr haben Analysten 8 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Cabaletta Bio abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 24 USD, was einem möglichen Anstieg um 6,95 Prozent entspricht. Basierend auf dem Anleger-Sentiment in den sozialen Medien erhält die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, da in den Diskussionen überwiegend positive Themen dominieren.

Allerdings zeigt sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. In technischer Hinsicht jedoch erhält die Aktie eine positive Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 60,86 Prozent höher liegt und auch der 50-Tages-Durchschnitt überstiegen wird.

Insgesamt erhält Cabaletta Bio also eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.