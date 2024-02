Ca-Immobilien-Anlagen Aktie: Was macht der Markt?

Die Ca Immobilien Anlagen-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs von 29 EUR liegt 1,23 Prozent unter dem GD200 (29,36 EUR), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 30,83 EUR, was einem Abstand von -5,94 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Die durchschnittliche Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 69 und der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,6, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Ca Immobilien Anlagen-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.

