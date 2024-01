Ca-Immobilien-Anlagen Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Ca Immobilien Anlagen-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 28,46 EUR gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 32,45 EUR, was einem Unterschied von +14,02 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 31,23 EUR, was einem Unterschied von +3,91 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Ca Immobilien Anlagen somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik zugesprochen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ca Immobilien Anlagen liegt bei 26,32, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 15,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Ca Immobilien Anlagen geführt, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung zugeschrieben.

In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf Ca Immobilien Anlagen festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Ca Immobilien Anlagen auf Basis der technischen Analyse sowie des Anleger-Sentiments und des Buzz eine "Neutral"-Bewertung.