C’sMEN Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Aktie von C'smen zeigt, dass der aktuelle Kurs von 694 JPY um -2,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Schlecht" gegeben, da die Distanz zum GD200 bei -14,15 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurden sowohl die Stimmung unter Investoren als auch die Diskussionen im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der C'smen liegt bei 34, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über C'smen diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Aktie von C'smen basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten als "Neutral" bewertet.