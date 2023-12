C’sMEN Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Beurteilung von Aktien. In den letzten Tagen war die Aktie von C'smen ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um C'smen beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für C'smen liegt momentan bei 73,63 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Im Gegensatz dazu zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält C'smen eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine Einschätzung als "Neutral"-Wert hin. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für C'smen in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der C'smen derzeit bei 798,31 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 662 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -17,07 Prozent und somit zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 701,38 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit -5,61 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält C'smen daher die Gesamtnote "Schlecht".