C’sMEN Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die C'smen-Aktie wird derzeit im Rahmen einer technischen Analyse untersucht, wobei der Relative Strength Index (RSI) für eine Zeitspanne von 7 Tagen betrachtet wird. Der aktuelle RSI-Wert von 5,71 deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die C'smen-Aktie wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Die Stimmung in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der C'smen-Aktie bei 809,13 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 728 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -10,03 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 derzeit einen Stand von 712,7 JPY, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der technischen Analyse als "Neutral".