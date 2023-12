C.Uyemura & Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Investoren: C Uyemura & wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion stellte fest, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt. In den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der letzten beiden Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt sich, dass trendfolgende Indikatoren darauf hinweisen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der C Uyemura &-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 8170,3 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 10640 JPY liegt, was einer Abweichung von +30,23 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die C Uyemura &-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 9331 JPY eine Abweichung von +14,03 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die C Uyemura &-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die C Uyemura &-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,39 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 23,6, was bedeutet, dass die Aktie hier als "überverkauft" eingestuft wird, was zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die C Uyemura &-Aktie somit mit mehreren "Gut"-Bewertungen und einem "Neutral"-Rating eingestuft.