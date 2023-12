C.Uyemura & Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse von C Uyemura & zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positiv entwickelt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 8400,8 JPY, was zu einer Abweichung von +31,42 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 11040 JPY führt. Auf Basis dieser Analyse erhält die C Uyemura &-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 9763,2 JPY liegt mit einer Abweichung von +13,08 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um C Uyemura & in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge zu C Uyemura & in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger, die sich in den sozialen Medien äußern, ist überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in den Themen wider, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die C Uyemura &-Aktie einen RSI von 48,62, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die C Uyemura &-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments mit einem "Neutral"-Rating versehen.