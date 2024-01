C.Uyemura & Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von C Uyemura & liegt bei 44,03, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,75 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu erkennen waren. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "neutral" bewertet.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf C Uyemura &. Dies führt zu einer "neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird die C Uyemura & anhand des gleitenden Durchschnittskurses bewertet. Der GD200 beträgt 8584,45 JPY, während der Kurs der Aktie bei 11250 JPY liegt, was einer Abweichung von +31,05 Prozent entspricht und sie als "gut" einstuft. Der GD50 liegt bei 10203,4 JPY, was einer Abweichung von +10,26 Prozent entspricht und die Aktie auch in diesem Zeitraum als "gut" bewertet. Insgesamt kann die Aktie daher als "gut" eingestuft werden.