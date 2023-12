C&S Paper-Anleger machen nicht mehr mit!

Die aktuelle Dividendenpolitik von C&s Paper weist nur eine geringfügig geringere Ausschüttung auf als der Branchendurchschnitt für Haushaltsprodukte. Der Unterschied beträgt 0,94 Prozentpunkte (0,6 % gegenüber 1,54 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage bei C&s Paper festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält C&s Paper daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse ergibt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der C&s Paper-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,09 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,97 CNH, was einem Unterschied von -10,1 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 10,56 CNH eine Abweichung von -5,59 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von C&s Paper liegt derzeit bei 88,71 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält C&s Paper aufgrund dieser Analysen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik, die technische Analyse und den RSI. Trotz einer Verbesserung des Sentiments und der Kommunikationsfrequenz wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.