C&S Paper Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

C&s Paper: Aktuelle Analyse zeigt neutrale Bewertung

Die aktuelle Analyse des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von C&s Paper zeigt einen Wert von 50,84, der auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich jedoch ein negativer Trend. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von C&s Paper um mehr als 4 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Haushaltsprodukte-Branche zeigt sich eine deutlich schlechtere Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auch das Stimmungsbild zeigt eine negative Veränderung in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Trotz einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien, wird die Stärke der Diskussion ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Zusammengefasst zeigt die aktuelle Analyse eine neutrale Bewertung auf fundamentaler Basis, während der Branchenvergleich und das Stimmungsbild auf eher negative Entwicklungen hinweisen.