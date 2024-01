C&S Paper Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Aktie von C&s Paper hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,99 CNH aufzuweisen, während der letzte Schlusskurs bei 9,49 CNH lag, was einer Abweichung von -13,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,47 CNH über dem letzten Schlusskurs von 9,49 CNH, was einer Abweichung von -9,36 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die C&s Paper-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche hat die Aktie von C&s Paper in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,72 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -9,07 Prozent eine Underperformance von -8,65 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich schneidet C&s Paper mit einer Rendite von -10,73 Prozent schlechter ab als der Durchschnitt von -10,73 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet C&s Paper eine Rendite von 0,6 % aus, was 1,1 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,7 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für C&s Paper in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.