C&S Paper Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation sind wichtige Faktoren, um die Entwicklung eines Unternehmens frühzeitig zu erkennen. In Bezug auf C&s Paper hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung unsererseits führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb wir C&s Paper ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung geben. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet C&s Paper eine Rendite von 0,6 % aus, was 1,1 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,7 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der C&s Paper-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,99 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (9,49 CNH) weicht somit um -13,65 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,47 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-9,36 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von C&s Paper als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 72,09, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 75,93, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

