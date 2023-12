C&S Paper Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von C&s Paper hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -17,72 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Verbrauchsgüter liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Haushaltsprodukte"-Branche, die bei -7,12 Prozent liegt, liegt C&s Paper mit einer Rendite von -17,72 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von C&s Paper ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten positiv verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen in den sozialen Medien vermehrt positiv diskutiert, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von C&s Paper basierend auf der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von C&s Paper als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 55 und der RSI25 bei 54,59, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Aktie von C&s Paper basierend auf dem Branchenvergleich, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index.