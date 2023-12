C&S Paper Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Aktienkursperformance von C&s Paper in den letzten 12 Monaten erreichte -17,72 Prozent, was einer Underperformance von -9,63 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Haushaltsprodukte"-Branche entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von C&s Paper um 12,81 Prozent unter dem Durchschnittswert von -4,91 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält C&s Paper in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verzeichnete C&s Paper eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für C&s Paper in diesem Punkt führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der C&s Paper aktuell bei 11,18 CNH, was der Aktie eine "Schlecht"-Einstufung einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 10,45 CNH aus dem Handel und baute damit einen Abstand von -6,53 Prozent auf. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von -1,42 Prozent und entspricht somit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von C&s Paper bei 55,44, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.