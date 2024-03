C&S Paper Aktie: Keine Panik!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von C&S Paper liegt bei 45,02, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie derzeit -5,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. In den letzten 200 Tagen liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -17,06 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Dividendenpolitik von C&S Paper ist schlechter als der Branchendurchschnitt, da sie niedrigere Dividenden ausschüttet. Der Unterschied beträgt 1,44 Prozentpunkte (0,66 % gegenüber 2,1 %) und führt zu einer schlechten Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von C&S Paper einen Wert von 88,57 für den RSI7 (sieben Tage) und 66,52 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.