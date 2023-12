C&S Paper Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Der Aktienkurs von C&S Paper hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -17,72 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Verbrauchsgüter liegt. Auch im Vergleich zur Haushaltsprodukte-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -7,77 Prozent aufweist, liegt C&S Paper mit 9,95 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet C&S Paper nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Haushaltsprodukte. Dieser Unterschied von 0,92 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung von "Neutral" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der C&S Paper-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,14 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 10,14 CNH liegt, beträgt der Unterschied -8,98 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 10,59 CNH, was einem Unterschied von -4,25 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die C&S Paper-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.