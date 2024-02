C-Rad AB Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse zeigt, dass die C-rad derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 34,28 SEK, während der Aktienkurs bei 47,25 SEK liegt, was einer Abweichung von +37,84 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 43,37 SEK, was einer Abweichung von +8,95 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung wird als eher neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass C-rad derzeit weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI von 40,26 Punkten als auch der 25-Tage-RSI von 32,57 Punkten führen zu der Einstufung "Neutral".

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Dies führt zu der Gesamteinstufung "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von C-rad.