C-Rad AB Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei C-rad gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, weshalb C-rad auf dieser Ebene ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die privaten Nutzer in den sozialen Medien haben C-rad in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in dieser Zeit mit dem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und somit eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der C-rad-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,15 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 41,9 SEK liegt, was einer Abweichung von +30,33 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 37,39 SEK über dem gleitenden Durchschnitt (+12,06 Prozent Abweichung). Somit erhält die C-rad-Aktie sowohl für die langfristige als auch die kurzfristige Basis ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei C-rad liegt der RSI7 aktuell bei 44,3 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält das C-rad-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.