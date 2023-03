/C O R R E C T I O N -- Papaya Global/

Tel Aviv, Israel, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Ein Vertreter des Unternehmens hat uns mitgeteilt, dass die ursprünglich am 28. Februar 2023 von Papaya Global über PR Newswire veröffentlichte Pressemitteilung „Papaya Global bringt umfassende Gesundheitsvorsorgepläne auf den Markt, die es Unternehmen ermöglichen, globale Mitarbeiter unter einer Premium-Lösung zu vereinen" aktualisiert wurde. Es folgt die vollständige, korrigierte Pressemitteilung:Papaya Global bringt umfassende Gesundheitsvorsorgepläne auf den Markt, die es Unternehmen ermöglichen, globale Mitarbeiter unter einer Premium-Lösung zu vereinenDieser neue internationale Plan, der in Zusammenarbeit mit der DavidShield-Passportcard Group entwickelt wurde, vereinfacht die Verwaltung der Gesundheitsfürsorge und bietet Papayas Kunden einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil bei der Rekrutierung und Verwaltung globaler Talente, indem er die Mitarbeiter in einem flexiblen Plan vereint.Papaya Global, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3794508-1&h=2043666519&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3794508-1%26h%3D3775343613%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3794508-1%2526h%253D2033989051%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.papayaglobal.com%25252F%2526a%253DPapaya%252BGlobal%25252C%26a%3DPapaya%2BGlobal%252C&a=Papaya%C2%A0Global%2C) das SaaS-Fintech-Unternehmen, das globale Gehaltsabrechnungs- und Zahlungstechnologie anbietet, gab heute seinen neuen Premium-Leistungsplan für die Gesundheitsversorgung bekannt. Mit diesem einzigartigen globalen Plan können die Kunden von Papaya in mehr als 160 Ländern ihren Mitarbeitern von Arbeitgebern gesponserte, maßgeschneiderte internationale Krankenversicherungen zur Verfügung stellen und gleichzeitig den komplexen, zeitaufwendigen Prozess des Vergleichs mehrerer Pläne über Regionen hinweg eliminieren. Das neue Angebot signalisiert kontinuierliches Wachstum für Papaya und baut auf seinem Engagement für die Unterstützung von Organisationen und ihren Mitarbeitern weltweit auf.Papaya wurde entwickelt, um die Kaufkraft von Gruppen zu nutzen, und bietet Unternehmen aller Größenordnungen eine hervorragende Lösung, indem es einheitliche globale Pläne mit flexiblen und praktischen Gesundheitsleistungen für ihre Mitarbeiter bereitstellt. Dieser einzigartige Ansatz konsolidiert die Verwaltung der Gesundheitsleistungen für Mitarbeiter in mehreren Ländern unter einem Dach. Papayas Kunden haben außerdem einen erheblichen Vorteil bei der Anwerbung von Talenten aus aller Welt, da ihre Mitarbeiter Zugang zu einem umfassenden medizinischen Versorgungsplan haben, ohne dass sie sich mit einer herkömmlichen Krankenversicherung herumschlagen müssen.Versicherte können jetzt medizinische Leistungen mit einer speziellen Karte und ohne eigene Ausgaben bezahlen. Sie kann für ambulante Behandlungen, verschreibungspflichtige Medikamente, Standard-Labortests, Besuche in der Notaufnahme, Arztbesuche und Röntgenaufnahmen verwendet werden. Sie haben die freie Arztwahl, sind nicht an ein Netz von Anbietern gebunden und erhalten weltweiten Versicherungsschutz in mehr als 160 Ländern. Der Plan beinhaltet auch eine besondere medizinische Notfallversorgung für bis zu 60 Tage außerhalb des Heimatortes des Mitarbeiters weltweit (einschließlich der USA), sodass die Mitarbeiter auf Reisen beruhigt sein können, ohne eine zusätzliche Krankenversicherung abschließen zu müssen.„Angesichts der zunehmenden Verbreitung von geografisch verteilten Belegschaften müssen multinationale Unternehmen allen Teammitgliedern eine bessere und einheitlichere Erfahrung bieten, insbesondere denjenigen, die an verschiedenen Standorten keinen Zugang zu umfassenden Gesundheitsleistungen haben", erklärt Eynat Guez, CEO von Papaya Global. „Diese neue Partnerschaft mit DavidShield wird es den Mitarbeitern ermöglichen, einen einfachen und flexiblen Zugang zu medizinischen, zahnmedizinischen und augenärztlichen Leistungen zu haben, egal wo sie arbeiten. Diese Verbesserung der Leistungen spiegelt unser kontinuierliches Engagement für die Mitarbeiterzufriedenheit und die Unterstützung unserer Kunden beim Aufbau einer starken Arbeitsplatzkultur weltweit wider."Die Hauptvorteile des neuen Plans für die Mitarbeiter sind:- Globale Abdeckung (über 160 Länder außerhalb der USA) einschließlich medizinischer Notfallversorgung außerhalb des Heimatstandorts (bis zu 60 Tage)- Freie Ärztewahl, keine Netzwerkbeschränkung für Anbieter- Kundensupport rund um die Uhr über WhatsApp, Telefon, E-Mail und Messenger- Stationäre und ambulante Dienstleistungen und alternative Medizinoptionen- Wellness-Screenings- Mutterschaftsversicherung- Optionale Zahn- und AugenmedizinleistungenDie wichtigsten Vorteile für Arbeitgeber sind:- Keine Mindestmitarbeiterzahl- Vereinfachte Registrierung, einschließlich optionaler Verzicht auf medizinische Fragebögen ֿ(gilt für bestimmte Gruppengrößen)- Einheitliche medizinische Versorgung für Mitarbeiter in mehreren RegionenInformationen zu Papaya GlobalPapaya Global ist ein SaaS-Fintech-Unternehmen, das globale Gehaltsabrechnungs- und Zahlungstechnologien anbietet – die einzige technologieorientierte Gehaltsabrechnungssoftware, die für globale Unternehmen entwickelt wurde. Die umfassende automatisierte Lösung von Papaya bietet die Transparenz, Geschwindigkeit und Flexibilität, die Finanzteams benötigen, um die Personalausgaben zu kontrollieren. Papaya dient als Gehirn, das die Punkte globaler Gehaltsabrechnung verbindet, Datenströme vereint und mit HCM- und ERP-Tools integriert, um eine einzige Quelle der Wahrheit zu schaffen. Papaya verwandelt die Lohnabrechnung - die größten Ausgaben und Verbindlichkeiten jedes Unternehmens - in einen strategischen Vermögenswert.Das Team von Papaya ist momentan an folgenden Orten tätig: Tel Aviv, New York, Austin, London Kiew, Singapur und Melbourne. Seine Technologie wurde von allen führenden globalen Analysten, darunter Gartner, Visa, NelsonHall und anderen, als bahnbrechend im Bereich der globalen Personal-, Gehaltsabrechnungs- und Zahlungssysteme anerkannt. Papaya wurde in die Forbes Cloud 100 und die Top-Startups von CNBC für Unternehmen aufgenommen.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1908188/Papaya_Global___2.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3794508-1&h=3566532233&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3794508-1%26h%3D4284989689%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1908188%252FPapaya_Global___2.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1908188%252FPapaya_Global___2.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1908188%2FPapaya_Global___2.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/papaya-global-bringt-umfassende-gesundheitsvorsorgeplane-auf-den-markt-die-es-unternehmen-ermoglichen-globale-mitarbeiter-unter-einer-premium-losung-zu-vereinen-301758878.htmlPressekontakt:Tamar Heilweil,tamarhe@papayaglobal.comOriginal-Content von: Papaya Global, übermittelt durch news aktuell