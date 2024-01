C&N Holdings Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 von C&n bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dem Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI zugeordnet.

Der 25-Tage-RSI zeigt im Vergleich weniger Schwankungen. Auf dieser Basis wird C&n jedoch als überkauft bewertet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammen ergibt sich somit für das C&n-Wertpapier insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über C&n diskutiert, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung zugeordnet.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich das Sentiment und Buzz von C&n hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für C&n in diesem Punkt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der C&n auf 0,34 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,244 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -28,24 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,26 HKD, und die Aktie hat einen Abstand von -6,15 Prozent. Somit wird auch hier eine Gesamtnote von "Schlecht" vergeben.