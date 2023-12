C&N Holdings Aktie: Das ist erstaunlich

Die C&n-Aktie wird derzeit sowohl technisch als auch aus Anlegersicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,35 HKD, während der tatsächliche Kurs bei 0,26 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -25,71 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,27 HKD, was zu einem Abstand von -3,7 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die C&n-Aktie ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Stimmungen zu beobachten waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen neutral verhalten, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein neutrales Bild, da es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität auf normalem Niveau lag.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die C&n-Aktie als neutral eingestuft, da der RSI7 einen Wert von 100 (Schlecht) und der RSI25 einen Wert von 45,69 (Neutral) aufweist. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre C&N Holdings-Analyse vom 12.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich C&N Holdings jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen C&N Holdings-Analyse.

C&N Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...