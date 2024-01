C-MER Eye Care Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" eingestuft wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von C-mer Eye Care liegt bei 84, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 62,37 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für C-mer Eye Care beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,18 liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat C-mer Eye Care im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,27 Prozent erzielt, was 14,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -17,1 Prozent, wobei C-mer Eye Care aktuell 16,17 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei C-mer Eye Care in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".