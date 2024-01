C-MER Eye Care Aktie: Knallt es bald?

In den letzten Wochen konnte bei C-mer Eye Care keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Das Anleger-Sentiment ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den sozialen Medien wurde weder stark über positive noch negative Themen diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral bewertet.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass C-mer Eye Care im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) als überbewertet gilt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 267,79, was einem Abstand von 946 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,61 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Basis wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 3,95 HKD, während der Kurs der Aktie bei 3,44 HKD liegt, was einer Abweichung von -12,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,63 HKD zeigt eine Abweichung von -5,23 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments und der Stärke der Diskussion, während fundamentale und technische Analysen eine überbewertete und schlechte Einschätzung der Aktie ergeben.