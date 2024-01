C-MER Eye Care Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Unique Fabricating":

Die C-mer Eye Care Aktie liegt derzeit 7,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage ist die Einschätzung "Schlecht", da die Distanz sich auf -14,76 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird die C-mer Eye Care Aktie als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 267,79, was einem Abstand von 946 Prozent zum Branchen-KGV von 25,6 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Bei einer Dividende von 0 % fällt die C-mer Eye Care Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (3,95 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger aus. Die Differenz von 3,95 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen C-mer Eye Care diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.